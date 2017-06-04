花蓮市幼新生抽籤 中籤率首度破5成
花蓮市立幼兒園今日中午湧入百名家長與學童，搶抽新生入學名額，113人中，只有63名幼兒能幸運就讀小班，中籤率不到56％，讓中籤的媽媽比中樂透還開心，笑說現在「時機歹歹」，公幼的品質家長可以放心，三年來荷包錢也省下了不少。
花蓮市幼周末進行新生抽籤登記作業，因公幼師資品質、收費低廉，讓上百名家長趨之若鶩，今年招收120人，共計有170人報名，扣除符合不利條件資格而優先收託的57人，計113人要爭取剩餘的63個名額，直呼「比大學還難考」，有些家長還專程抱著小孩一起來抽籤試手氣。
雖然中籤率較往年高，但現場氣氛仍相當緊張，因招生方式規定，雙胞胎幼生只能由一人代表抽籤決定「雙雙」錄取與否，其中兩對報名的雙胞胎家長都幸運抽到正取籤號，笑得合不攏嘴，反觀未中籤的家長搖頭興嘆，只能接受事實，準備為孩子報名其他的國小附幼或私立幼兒園。
「私立1學期，公幼可以讀3年！」錄取的張姓媽媽表示，父母都想給孩子最好的環境，但與私立幼兒園平均每學期3到4萬元相比，市幼小班每學期學雜費僅1萬8千多元，之後中班、大班都免費，而且師資也有一定水準，更重要的還是費用家長比較負擔的起。
花蓮市幼園長曾繁杰說，花蓮市幼計11班共22名幼教老師，都是大學學歷以上的合格的教保員，其中還有8名老師擁有教師證；但受到少子化及部分國小附幼名額增加，花蓮市幼中籤率從4年前不到3成，逐年成長到去年4成多，今年更首度突破5成。
曾繁杰提醒，新生務必要在7月3日至7月4日至幼園領取註冊繳款書及新生資料，並在7月6日及7月7日完成繳款手續，否則將失去錄取資格，並由備取遞補，另外備取時效保留至7月14日止，以利家長及早另做安排。
(中時)
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