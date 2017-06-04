獅從斗六到花蓮 林柏佑回憶小聯盟搭車12小時

本周桃猿完全沒有比賽，林柏佑坦言，不管投打都會很難挑整。（資料照 葉姵妤攝）

因為連日大雨，本周中職賽程僅僅進行一場賽事，就是周三的中信與富邦之戰，Lamigo桃猿本周則完全沒有比賽，桃猿布局投手林柏佑說，遇到這種情形真的滿難調整的，不過大家都一樣，就只能盡量面對。

因鋒面本周各地大雨不斷，讓中職賽程大亂，獅隊最慘，舟車勞頓一路從斗六趕往花蓮，但一樣延賽，林柏佑坦言，這樣真的滿累的，因為一趟路程真的有點遠。

曾經待過小聯盟的林柏佑也回憶到，在小聯盟時期的搭車移動經驗，他指出，比起來移動花蓮真的算小意思，印象中最久當時有搭過12小時的移動巴士，等於從台北到高雄三趟，中途也只有類似加油站的地方做些休息，那時真的超累。

猿隊今本來要在桃園主場進行雙重戰，可惜還是因為連日大雨，加上氣候始終不穩定，全數延賽，不過球員還是到場練球調整，林柏佑指出，印象前年也有過因為颱風整周都沒有比賽的情形發生。

林柏佑也提到，遇到這種情況，不管打者還是投手，都有可能會造成狀況生疏，不過老天爺要下雨，這也是無法避免的事情，身為選手，就是盡量調整，相信四隊的選手都一樣。

(中時電子報)