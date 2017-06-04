中市Star Light星空嘉年華 佛朗明哥舞熱情開場

「Star Light星空嘉年華」活動熱鬧登場，今年新藝術亮點店家申請起跑。（陳淑芬攝）

「Star Light星空嘉年華」活動，以熱情舞蹈開場。（陳淑芬攝）

台中市府文化局4日在草悟道舉辦的「Star Light星空嘉年華」活動，雖然雨勢不斷，但精彩展演及藝術亮點店家市集登場熱力不減。文化局長王志誠表示，中市目前藝術亮點共有72家，今年新亮點申請收件已開跑，歡迎加入推廣文化藝術的行列。

藝術亮點計畫今年邁入第13年，定期評選推廣文化藝術活動的藝術亮點店家，今年自6月1日至30日受理申請。文化局今天在草悟道舉辦的「Star Light星空嘉年華」，由15家藝術亮點帶來精彩展演及市集等活動，安排佛朗明哥舞蹈熱情開場。

文化局長王志誠致詞表示，今年藝術亮點主題為「藝想星空」，象徵藝術亮點有如散落城市的微光，聚集在一起就成為照耀大臺中的藝術星空，歡迎新亮點加入。文化局將印製文宣品、舉辦聯合宣傳造勢活動，共同提升大中地區民眾參與藝文活動、培養藝術人才。

王志誠指出，藝術亮點家族近2年積極參與花都藝術季活動，今年將串連17家亮點辦理30餘場花都藝術季特色活動，為2018世界花博在台中暖身，並將結合各藝術亮點，讓台中成為藝術大花園。

活動現場還規畫有亮點市集，包括有太陽餅、飯店美味小點，咖啡及陶笛彩繪、黏土手作DIY等藝術亮點店家設攤，吸引不少民眾到場參觀體驗。

(中時)