豪大雨成災 全台農損達5732萬元

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，釀成2人死亡、2人失蹤、5人受傷，全台農損達5732萬元。

農委會統計，至今（4日）下午5時止，豪大雨造成農損共5732萬元，其中以雲林縣損失2421萬元（占42％）、新北市損失1333萬元（占23％）、南投縣損失958萬元（占17％）、嘉義縣損失423萬元（占7％）較為嚴重。

受損作物主要為一期水稻，被害面積1340公頃，損失金額1181萬元，次為西瓜、落花生、食用玉米及其他葉菜等；民間設施損失金額為861萬元。

(中時)