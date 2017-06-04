猿隊寵物主題日 順延至24日

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Lamigo桃猿首創寵物主題日，可惜因連日大雨，因雨順延至24、25兩日。(猿隊提供)

Lamigo桃猿本來這2天要舉行寵物主題日「愛PET趴」可惜因為連日大雨，活動被迫順延，愛PET趴也直接順延至24丶25兩日舉行。

猿隊原定本周進行首創寵物主題日，歡迎球迷朋友帶著家裡寵物一同進到球場，球場周邊也都搭好舞台，左外野區還設置寵物蹓躂區，預售票也售出將近6000張，可惜因雨順延，無法如期順利舉行。

(中時電子報)