來台治病愛上她 法國佬亨利用畫筆彩繪台灣生命力
來自法國的亨利雖然已屆70歲古稀之年，還是活力充沛，到台灣養病後，愛上這塊土地，不但娶了台灣妻子，而且更用畫筆創作台灣人文，詮釋其生命力，希望介紹更多台灣文化給外國朋友知道。
長相與演出MIB星際戰警的美國影星湯米李瓊斯神似，同樣擁有著鐵漢柔情的亨利（Henri Depardieu），雖然不會演戲，卻很會做菜、做果醬
，而且他還有一門獨到的技能，畢業於法國巴黎藝術學院的他，其油畫寫真的程度不輸相機，更有意境。
亨利早年從商，在中國大陸開設化妝品代工廠，知名國際品牌香奈兒、萊雅、奧迪、皮爾卡登等都是他的客戶，後來因為工作太操勞，弄壞了身體，經過友人的介紹，他來到台灣治療腸子出血的毛病，經由中醫將他醫好，讓他在台灣獲得新生。
為了答謝醫生，也為了感謝台灣溫暖的天氣與人情，亨利開始在台灣作畫，舉凡隨著四季遞嬗的荷花、超高大樓的焊接工人，或是出遊的孩童，都在他的筆下栩栩如生，值得細細品嚐生命當下的酸甜苦辣。
目前亨利決定定居台灣，並與交往多年的台灣女友結為連理，已取得外僑居留證的他，未來也打算在台灣住滿5年後，申請永久居留常住台灣。亨利說，他每天最快樂的事，就是當他從早上6點到晚上11點進行創作完畢後，還能上街到便利商店買冰淇淋吃，安全又舒適，不用怕會被搶！
(中時)
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