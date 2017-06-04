新住民這樣做　讓家鄉姊妹們好窩心！

來台16年新住民黃春莊（中）帶領新住民姐妹參加圖書館舉辦的閱讀成長活動。（葉書宏攝）

中和分館於越南美食館舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請來自越南的新住民姐妹，一起享用故鄉美食，同時共讀好書。（葉書宏攝）

中和分館於越南美食館舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請來自越南的新住民姐妹，一起享用故鄉美食，同時共讀好書。（葉書宏攝）

新北市立圖書館中和分館今（4日）舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請從越南嫁來台灣的新住民黃春莊現身說法，分享自己的創業圓夢故事，鼓勵同樣來自越南的姊妹們，傳授她們專業的美容技巧，一起在台灣生活得更好。

為推廣新住民閱讀，提供學習及情感交流的管道，中和分館特今下午於越南美食館舉辦讀書會，邀請越南的新住民姐妹，一起享用故鄉美食，同時共讀好書，現場並提供400餘冊的越南書報雜誌，還邀請新住民黃春莊現身說法分享創業經驗。

黃春莊嫁來台灣16年，進修習得一技之長並考上美容丙級證照，現在的她不僅是個領有證照的專業美容師，更圓了開店的夢想。

黃春莊說，剛到台灣時無一技之長，只能靠發傳單或在火鍋店、早餐店打工貼補家用，她努力學國、台語，讓自己能盡快融入台灣社會，同時到高職上免費技藝班，考上美容丙級證照，透過不斷進修終於開店圓夢。

目前在高職進修部上課的她，希望自己能完成高職學位，考上乙級證照，將來回越南創業、當講師。她特別和參與讀書會的學員們分享自己的學習過程，並推薦越南文學書籍和姊妹們一起分享好書。

中和分館主任江燕鳳表示，新住民來到台灣，許多人礙於語言不通、文化不同，在求職方面往往並不順利，因此希望透過下午茶聚會的方式，邀請新住民朋友品嚐家鄉味，生活分享，同時共讀好書。

中和分館設置有多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，共計2279冊提供新住民借閱；5至10月同時舉辦「多元文化書箱」東南亞主題書展，此外圖書館裡若没有想看的書，還可以向圖書館反應購買，歡迎新住民朋友多加利用。

(中時)