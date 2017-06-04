超過700人冒雨來東港 競圍棋也拚觀光

第1屆「東港區漁會盃」全國圍棋公開賽結合黑鮪魚季觀光活動，吸引700多人參賽，擠爆漁會大樓。（東港鎮圍棋推廣協會）

第1屆「東港區漁會盃」全國圍棋公開賽結合黑鮪魚季觀光活動，吸引700多人參賽。（東港鎮圍棋推廣協會）

屏東東港圍棋推廣協會和漁會合作，今在東港區漁會辦公大樓舉辦第1屆「東港區漁會盃」全國圍棋公開賽，即使連日暴雨也吸引花蓮、新竹等全國各地700多人參賽，且結合黑鮪魚文化觀光季，選手享東港海產與小吃折價券，讓他們在賽後品嚐在地的鮮味。

為發揚圍棋教育，屏東縣東港鎮圍棋推廣協會和縣議員林蔡鳳梅、東港鎮公所、東港鎮代會、中華民國圍棋協會和東港漁會合作，今舉辦第1屆「東港區漁會盃」全國圍棋公開賽。

東港鎮圍棋推廣協會理事長周見昕說，參賽選手來自全國各地超過700人，還有人遠從花蓮、新竹、桃園來比賽，人數之多成為屏東有史以來最大場的圍棋賽事，選手和家長擠爆漁會大樓，且大會另加碼獎金，段位最高獎金高達1萬元，連小棋盤冠、亞軍也都有少見有獎金，選手級數也比照中華民國圍棋協會規定晉升。

此次活動還結合推廣屏東縣黑鮪魚文化觀光季，參賽選手可獲得東港海產和小吃折價券，賽後能到東港逛逛，品嚐在地新鮮海產及特色小吃，為連下多天雨，遊客較少的東港帶來人氣。

帶女兒來比賽的陳媽媽表示，近期有許多人工智能AlphaGo戰勝世界棋王的新聞，家長之間掀起學圍棋的熱潮，才開始帶著女兒爭戰圍棋賽，這次比賽最特別的莫過於結合黑鮪魚觀光季，賽後大夥一起去吃點心感覺很棒，即使下雨也不掃興。

(中時)