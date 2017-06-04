小飛機在日本山區墜毀 4人全部罹難

圖為墜落於日本富山縣立山町北阿爾卑斯山的小飛機機體。（取自NHK網頁）

一架小型飛機昨日墜毀日本山區，今(4日)早在富山縣立山町北阿爾卑斯山發現機體，機上4名男性全部罹難。警方表示，此飛機是進行飛行訓練，事故原因有待進一步調查。

根據NHK報導，飛機墜落於北阿爾卑斯山區（獅子岳標高2300公尺處），當地警察與自衛隊一起進行搜索，雖找到4人並送往醫院，但4人皆已確認死亡。其中3人任職於同家機械公司，公司同事聞訊非常悲痛。

據了解，其原計畫飛行訓練路線為從富山機場起飛，經北阿爾卑斯山，預定飛抵松本機場。臨近墜落現場的立山町室堂觀光客表示，當時附近有暴風雪，視線惡劣。

(中時電子報)