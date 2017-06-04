豪雨造成全台456台行動基地台損壞 市話停話867戶
暴雨造成全省各地傳出市話障礙、行動基地台損壞。NCC今(4)日統計，截至下午3點為止，累計全省基地台故障456台，已修復379台，待修復77台。
另外，全台市話累計停話867戶，修復758戶，待修復109戶。
五大電信公司已積極投入人、物力搶修市話及基地台故障設施，預估6月7日早上10點可以完成修復。
受到西南氣流及滯留鋒面影響，這次豪雨除了各地頻傳災情，亦造成北、南各地市話及行動基地台故障災情，尤其以基隆市、新北市、南投縣有較多基地台故障。
NCC於6月2日下午1點半成立緊急應變小組，各大電信公司都在第一時間派員搶修受損設備。
偏鄉地區及高災害潛勢地區，經電信業者自建及行政院補助建設，已完成20處防救災行動通訊平台，這次豪大雨期間都未傳出停電或受損停止運轉，充分發揮防救災的功能。建置中的防救災行動通訊平台尚有37台，預計年底前陸續完工。
(工商)
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