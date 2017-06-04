基隆校園災損嚴重 教長：立即提撥1500萬助復原
全台遭豪大雨強襲，造成北部地區嚴重災情，基隆共有31校、幼兒園所受災嚴重，粗估災損5000多萬元。教育部長潘文忠今早到基隆勘查，並表示將立即提撥1500萬元整修經費，使受災學校盡速復原，讓學生可以安心上學。
基隆市安心幼兒園中崙分班、西定國小附設幼兒園因豪雨襲來，一度淹到二樓，使得教室的木質地板嚴重損壞，設備也全故障。此外，德和國小邊坡坍塌，基隆市立田徑場旁邊坡滑落，必須增設排水溝來解決。
今天上午潘文忠在國教署長邱乾國及基隆市長林右昌陪同下，前往因豪雨受損嚴重的4間學校進行勘災，並了解學校災損與復原工作進行情形。
潘文忠表示，此次災損，數所幼兒園受損嚴重，教育部除請基隆市政府做好幼兒安置外，也會立即撥付1500萬元緊急救難金，幫助學校、幼兒園及體育場館進行災害搶救工作。
潘文忠提醒，各校除了要做好減災與防災整備等相關工作外，並妥善規畫模擬應變與災後處置作為，以提升學校防災避難能力，熟悉緊急應變程序，讓災損對教學影響降到最低，維護學童們的安全。
林右昌表示，此次災情慘重，加上颱風季節即將來臨，市府災害準備金恐不足支應，感謝教育部及國教署在最快的時間內協助本市學校進行搶災救災工作，使學童能有優質安全的學習環境。
(中時)
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