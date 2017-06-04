南大阿勃勒節熱舞賽 14所高中職學生為畢典暖身
台南大學連續第10年在阿勃勒花季盛開時，在府城校區舉辦阿勃勒節「高中熱舞邀請賽」，今年來自14所高中職共17支隊伍參加，4日下午雖因天雨移往室內，仍不減年輕學子熱情，秀舞技也秀編舞創意，校方提供線上直播，無法到場的親友也能為支持的隊伍加油。
台南大學10年前為了宣傳招生，選在阿勃勒花盛開的6月邀請高中生參加系所博覽會，給學生感受黃金雨落的大學校園。隨著越多大學舉辦博覽會，校方將活動轉型舉辦高中熱舞比賽，更受學生喜歡，也是學校畢業典禮前的暖身活動之一。
南大的阿勃勒節高中熱舞賽已打響知名度，許多高中舞蹈隊伍視為年度賽事之一，今年不少高中提前詢問比賽時間，還有高雄學校參加。
往年都在阿勃勒樹下設立舞台，今年逢雨移到室內，仍不減年輕學子的熱情，今年各隊服裝更有創意，彩排更專注，對他隊展現的舞蹈動作的都凝神記憶，作為日後學習。
今年有包括台南女中、家齊高中、港明高中中等14所學校共17支隊伍參加，每個學生在舞蹈中展現自信心，散發青春活力感染他人。
台南大學校長黃宗顯見學生認真表演，當場宣布獎金加碼作為鼓勵，冠軍隊伍從5000元增為1萬元，各名次獎金皆提高。
前台南市副市長顏純左到場為參賽學生打氣，提到南大、成大的師生都是台南市政府的人才智庫來源，南大進駐七股校區也是他競選台南市長黨內初選的政見主張，希望見到台南大學未來更茁壯發展。
台南大學阿勃勒高中熱舞賽最後由港明高中奪冠，新豐高中亞軍、台南女中季軍。
(中時)
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