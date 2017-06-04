男子縱身跳愛河失蹤 警消搜救中

一名男子4日下午在高雄市愛河出海口附近，突然縱身跳河，警消據報出動多艘小艇在水面搜救，仍未尋獲。

目擊者告訴警方，下午3時許，這名穿著短褲的男子，在光榮碼頭附近徘徊許久後，突然走向碼頭跳海。他在海面載浮載沉一會後，就失去蹤影。

因連日大雨，愛河出海口附近水位高漲，視線不佳，警消雖然出動多艘小艇搜救至傍晚仍無所獲。

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(中時)