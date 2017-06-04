78歲老翁巡西瓜田 疑失足掉水圳淹死
桃園市蘆竹區78歲陳姓老農，2日中午擔心坑口種植的西瓜田淹水，冒著大雨前往西瓜田，疑似不慎失足跌落水匝門排水溝，當家屬通報消防局時，已經溺斃，懷疑死因與豪雨有關，但消防局認為還需再調查。
消防局2日傍晚4點多獲報有人跌落坑菓路，他隨身攜帶的雨傘就放在排水溝邊，但人卻不見蹤影，當消防人員抵達現場，他們家屬已經在水溝裡將老翁頭部抬起，消防人員再協力將人拉上路邊。
消防人員研判，老翁疑似巡視田水不慎失足而溺水，未遭大水沖走，呈現OHCA，送往敏盛醫院，桃園市議員劉勝全表示，陳姓老農冒大雨前往種植的西瓜田巡視，擔心西瓜田淹水，他下水溝準備打開閘門排水，可能因此發生不幸。
(中時)
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