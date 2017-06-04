台茂COOL RUN 打造健康城市成桃園特色
台茂購物中心「2017台茂COOL RUN—與佩佩豬酷涼一下！」路跑活動約有7000人參加，雖然前兩天桃園雨勢不小，但4日路況良好，桃園市長鄭文燦還特別主持開跑儀式，他說，運動可以帶來健康、微笑、自信和友誼，打造桃園成為一座健康城市是市府重要目標，要讓體育活動成為桃園特色，讓市民熱愛運動。
台茂為回饋鄉里，將20萬的路跑報名費結餘款捐贈給蘆竹區外社國小和頂社國小，做為體育活動發展基金；外社國小和頂社國小位在蘆竹山腳、外社地區，是蘆竹的後花園，學生人數不多，但是學校仍發展許多特色，歡迎大家一面路跑，一面做公益、關心偏鄉教育。
鄭文燦表示，台茂COOL RUN路跑分為5公里和10公里組，共有7000人參加；雖然前兩天有大雨來襲，但是路況很好，民眾參與相當踴躍。
(中時)
關鍵字：桃園、台茂COOL RUN、路跑、鄭文燦
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