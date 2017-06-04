單一作物受損20％ 即可申請現金救助

農委會主委林聰賢（左）到西螺關心蔬菜供應及庫存情形。（許素惠攝）

農委會主委林聰賢（右）到西螺關心蔬菜泡情形。（許素惠攝）

農委會主委林聰賢到西螺蔬菜產區勘災，表示遭受豪雨重創，全國都適用災害現金救助及低利貸款，對於損失慘重的葉菜類，每公頃可救助2.4萬元，水稻1.8萬元。

雲林縣副縣長丁彥哲陪同林聰賢前往西螺短期葉菜產區與二崙果菜生產合作社等地，勘查農作物受損情形，並了解滾動蔬菜儲備情形。

林聰賢指出，此次全國農作都受損嚴重，只要單一農作物受損達到20％以上，即可申請現金救助，而除了公部門啟動全面清查作業，為利儘速復耕，農民也可自行拍下受損狀況，由縣政府與鄉鎮公所人員到現場勘查災情後，認定補助金額與範圍，簡化災害救助的行政程序，讓救助從速從寬。

(中時)