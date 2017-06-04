大雨下不停　曾文水庫提升調節性放水量

曾文水庫現以每秒700立方公尺調節性放水，南水局呼籲下游民眾遠離河床並注意安全。（萬于甄攝）

梅雨鋒面及西南氣流雙重夾擊，讓台灣許多地方傳出災情，台南受此波鋒面影響不大，反而舒緩嚴峻的水情，且原本缺水的曾文水庫，更是一夕之間「喝飽了」，3日晚間進行調節性放水，4日由每秒50立方公尺提升至700立方公尺放水。

曾文水庫及南化水庫原本是都面臨缺水危機的水庫，但一波梅雨鋒面的降雨，直接「灌飽」水庫，曾文水庫蓄水量來到3億7579萬噸，蓄水率約81％，距離滿水位僅差6公尺；南化水庫蓄水量達8506萬噸，蓄水率更是逼近9成，兩水庫都在持續進水中。

曾文水庫繼3日晚間10點以每秒50立方公尺調節性放水後，南水局4日上午提升放流量，現以每秒700立方公尺調節性放水，同時呼籲下游民眾遠離河床並注意安全。

另外，台南市政府農業局統計，0601豪雨台南農作物受損面積約33公頃，損失20多萬，受損的農作物以西瓜、香瓜占大宗，食用玉米、一期水稻、芝麻等也稍受浸水影響，不過，台南並未被公告列為災損現金救助縣市。

(中時)