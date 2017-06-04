八旬老翁雨中迷途 暖警協助安然返家
南市警第一分局府東所巡佐蔡昆達及警員王任信，日前巡邏時，天候不穩，突驟降大雨，所長陳宗鑫指示2人至轄區內易淹水區域裕農路與裕義路口查報是否有淹水情形，然在大雨中有一名86歲李姓老者，神情慌張走過來，表示機車遭竊且不知回家的路該往何處走。
此時天空依然滂沱大雨，巡佐蔡昆達見狀，立即請渠坐上巡邏車以免受風寒感冒，並詢問疑似遭竊重機車之詳細資料為何？但因渠年事已高，記憶力嚴重衰退且不識字，所以無法告知正確相關資訊。
員警只根據李老先生表示，只依稀記得經過高速公路便道時，似有看到一家機車行，於是蔡、王2員載同李老先生回往裕義路沿線協尋，但卻未見效果，此時警員王任信猛然憶起裕農路979巷口附近有家機車行，遂載往周邊找尋。
果然，在裕農路979巷5號前發現其重機車，正當李老先生乍看賴以起行生活的重機車失而復得，臉上掛滿感謝及開心的笑容。
員警快慰之餘，眼見當時天候不佳，為顧及長者之安全，遂立即查詢個資並聯繫家屬至現場帶回照護，當蔡、王2員望著李老先生安然遠離的背影，內心那種施比受更有福報的暖流盈滿心懷，頓覺一切辛苦的付出都是值得的。
(中時)
關鍵字：雨中迷途
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