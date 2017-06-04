punch打擊樂團 融合客家音樂讓學子經驗

punch打擊樂團以融合客家音樂的演出方式，給大有國中九年級的孩子帶來極大的回響。（甘嘉雯攝）

punch打擊樂團以融合客家音樂的演出方式，給大有國中九年級的孩子帶來極大的回響。（甘嘉雯攝）

punch打擊樂團以融合客家音樂的演出方式，給大有國中九年級的孩子帶來極大的回響。（甘嘉雯攝）

市議員黃婉如（右）及客家事務局協助下，樂團來到大有國中演出。（甘嘉雯攝）

punch打擊樂團以融合客家音樂的演出方式，給大有國中九年級的孩子帶來極大的回響。

punch打擊樂團以各種創意的打擊表演，於各大表演場所藝術節慶演出，透過市議員黃婉如及客家事務局協助下，來到大有國中，讓九年級學生不一樣的音樂饗宴，也讓孩子對桃園的客家文化有更深一層的認識。

大有國中校長陳家祥說，punch打擊樂團帶來了不一樣的音樂饗宴，透過木琴女聲、鐵琴男聲的聲音表現，詮釋客家山歌中男女對唱時逗趣的對話，表演「客家山歌桃花開及細妹安靚」2首歌曲。

楊妮蓁同學說，Punch打擊樂團的演奏，帶給人耳目一新的感覺，原來客家音樂與爵士樂也能激盪出如此動人的火花，真的很謝謝學校提供我們有這樣能夠更深入認識客家文化的機會。

羅子硯同學說，在台下聽到Punch打擊樂團的演奏心裡很佩服，因為自己是大有管樂團的一員，在團裡擔任鼓手，所以對於打擊有高度興趣，同學並且在互動時間與Punch樂團、其他同學們一起表演。

樂團透過廚餘回收桶及各種鍋碗瓢盆的亂打秀，讓孩子驚豔，原來生活中的器皿也能出現這麼多元的聲音變化；最後，punch團員讓孩子上臺表演，透過各種樂器的輪流獨奏，展現孩子maker的創意。

(中時)