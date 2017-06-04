桃源創作獎 525作品角逐高額獎金

第15屆桃源創作獎頒獎典禮4日舉行，共有525件作品參與角逐，初審28件優秀作品脫穎而出，經過複審委員審慎評選，選出2件「桃源創作獎」及3件「優選」作品，每位得獎者分別可獲得30萬和6萬元的獎金。

桃園市長鄭文燦表示，這是對創作者的鼓勵，也期待在未來的創作里程上有更好表現；歡迎市民朋友前來參觀，感受當代藝術的創意與震撼。

鄭文燦表示，「桃源創作獎」已慢慢形成傳統，擁有獨自的特色，也受到許多年輕創作者的支持；這次的參賽者平均年齡為27.8歲，有些參賽者已創作許多受到青睞的好作品，更是各大美展常勝軍。

(中時)