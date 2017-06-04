新世代盃國小籃球錦標賽 江啟臣限時投籃募贊助

立委江啟臣、墨力國際董事長柯梓凱、傑出球員們合力挑戰限時投籃，爭取賽事贊助經費。（王文吉攝）

立委江啟臣投籃架式十足，共貢獻兩球，為新世代盃國小籃球錦標賽募得贊助款。（王文吉攝）

新世代盃國小籃球錦標賽開打，經限時投籃公益活動，獲墨力國際贊助12.5萬元。

第二屆「新世代盃國小籃球錦標賽」今日於豐原區富春國小舉行，台中市各國小共組成32支球隊參賽，主辦單位特別邀請出身台中的傑出籃球員共襄盛舉，分別是年度HBL助攻王王偉丞、青年高中鍾凱聖、林俊恩，及東山高中白曜誠、后綜高中溫楷倫，延續賽事傳承精神。

賽前特別進行公益投籃捐款活動，由身兼台灣新世代關懷協會理事長的立委江啟臣、墨力國際董事長柯梓凱、傑出球員們一同限時投籃，爭取賽事贊助經費，眾人合力投進35球，共獲12萬5千元捐款，掀起全場高潮。

「新世代盃特別強調傳承，去年邀請回來的蔣淯安、蘇奕晉，今年已入選國家隊。」江啟臣表示，去年首屆比賽受到地方熱烈迴響，有國中球隊教練特別來發掘明日之星；這次邀請在地出身的HBL球星，都是未來國家籃壇重點球員，期待本賽事成為培養籃球人才的搖籃。

贊助球賽的墨力國際董事長柯梓凱，自己非常熱愛籃球運動，去年看到球員奮力表現，深受感動，決定繼續贊助，他也希望自己的孩子能跟參賽球員一樣，上場體驗籃球樂趣。

新世代盃國小籃球錦標賽由台灣新世代關懷協會與墨力企業、一芳水果茶發起贊助，是專為國小四、五年級學童舉辦的市級比賽，加上國小校長、主任與教練熱血參與，希讓優秀的球員能夠留在地方升學，去年舉辦受到熱烈迴響，成為中部地區國中選拔球員的重點賽事。

(中時)