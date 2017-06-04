南北淹水 陳菊：前瞻建設政黨應拋成見
針對前膽計畫水環境建設，高雄巿共規劃180件、170億，高雄巿長陳菊4日表示，有鑑於這次暴雨南北淹水，極端氣候已影響全台，她認為前膽計畫有關水環境部分，無關藍綠、攸關人民安全，政黨應該拋棄成見，全力支持。
陳菊表示，她一早到勤和部落，見識到強大的雨量非常可怕，對於前瞻計畫高雄巿在水環境建設部分共規畫180件、170億，她認為在這次暴雨過後，高雄巿會對於規畫的部分重新再檢視是否有不足，不足的部分會再爭取。
高巿府水利局長蔡長展指出，水利局對規畫內容都有優先順序，以水患來講，岡山典寶溪D滯洪池就被列為前面，嘉興里五甲尾排水滯洪池也被排在優先，其他還包括像林園地區排水問題改善等。雖說到底要做什麼還不一定，但已盤點出需要做哪些。
(中時)
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