NBA》柯瑞坦承偷師杜蘭特 反被叫機器人
身為勇士今年爭冠兩大武器，柯瑞與杜蘭特之間默契越來越好，4日訓練過後，柯瑞更自爆從杜蘭特身上偷學到不少東西，包含前役投進三分球的高抬腳慶祝動作，聽到柯瑞這麼講，杜蘭特也不甘示弱表示，「柯瑞就像1個機器人！」
柯瑞除了認定騎士第2戰絕對會有不同表現，也會讓更多球員融入體系當中，不過柯瑞相信勇士準備好了，勢必全力阻止對手，提到怎麼「偷師」杜蘭特，柯瑞說：「杜蘭特擁有很多不一樣或我沒看過的練習動作，我就坐在那邊偷看。」
「偷看之後，我會自己嘗試做看看，1次又1次，讓自己身體感受是否帶來幫助，」柯瑞說，「現在到了賽前，我會做一些日本空手道的平衡動作，那是我從杜蘭特與納許那裡學來的，我的職業生涯還很長，還想學不同東西挑戰自己。」
至於柯瑞與杜蘭特之間的默契，柯瑞認為兩人之間的配合循序漸進，「事實上這很自然，我們一整年都在討論，剛開始並非相當順利，但到了現在，我們可以相互掩護，效果逐漸呈現出來，這也就是我們在總冠軍賽表現的樣子。」
杜蘭特也很佩服柯瑞的苦練精神，「你知道為何柯瑞是全世界最棒的球員之一嗎？因為他認真投入訓練，且努力準備比賽，當我第1天來到這裡，就看到他一直在練習，他如此系統化的訓練方式，讓我感覺他就跟機器人一樣。」
(中時電子報)
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