回應李鴻源批評 徐國勇嗆：理論實務未結合
前內政部長李鴻源批評，政府不該迷信「工程手段」，光靠砸錢無法解決水患，須與都市計畫、城市設計結合治理。徐國勇今（4日）下午回嗆，「學術理論未跟實務結合！」
徐國勇表示，「李鴻源當過工程會主委，金山、萬里的員潭溪還是沒有解決！」整個水環境治理須從全國綜合性考量，而不是只考量都市，員山子分洪道對台北市治水產生很大的功效，但員山子分洪道在瑞芳，不在台北市的都市計畫裡面。
他強調，若沒有從全國包括農村、山區等整體國家的水環境來看，台北市的淹水問題根本就不會解決，尤其是內湖、南港、汐止等地。
徐國勇反問，「都市河流哪裡來？」還是從山上來的，現況也無法把台灣住戶區域都歸零，重新從都市計畫出發，李鴻源的理論也許可行，在實務上是有問題的。
(中時)
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