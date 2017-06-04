連日大雨沒出賽 王溢正坦言難調整

王溢正近期連5場出賽繳出優質先發，不過近日因連日大雨，桃猿本周都未比賽，王溢正坦言，會有些難調整。(資料照 中央社)

Lamigo桃猿左投王溢正，近期已經連5場出賽，繳出優質先發，不過近日因為連日大雨，導致所有先發投手群都跳過一次先發，等於新一周又要重新開始，他指出，說可以很容易調整是騙人。

王溢正今年開季先發原本不穩，不過跳過一次先發轉往中繼一場後，返回先發輪值，展現亮眼成績，近5場先發，共投34局，失掉8分，自責分率僅2.11，不過這一周等於又跳過一次先發。

王溢正指出，一整周沒有出賽，那種比賽的感覺真的會變淡，等於整個投球準備模式，都要從頭再來，真的是有些難度，不過也只能盡量調整。

(中時電子報)