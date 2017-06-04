年輕氣盛血壓降不下來？ 竟是腎上腺瘤作祟

高血壓、高膽固醇及高血糖的患者越來越年輕。(圖/達志影像/Shutterstock)

年紀未滿30，卻有高血壓？在服用高血壓藥物後，血壓依然降不下來？日前有有名29歲正值壯年的男子，在健檢中發現自己收縮壓達160mHg，甚至還會超會180mHg，趕緊就醫，服用高血壓藥物後，血壓依然高居不下，在就醫檢查後，才發現有腎上腺瘤。

依據《健康醫療網》報導，臺南市立安南醫院新陳代謝科陳擇穎醫師指出，由於現代人工作壓力大、三餐不正常又缺乏規律運動，導致高血壓、高膽固醇及高血糖的患者越來越年輕，而年輕人往往容易忽略身體的健康，因此等到就醫時，已錯過最佳的治療時間。

有90%的高血壓屬於原發性高血壓，是以遺傳、體重過重、鹽分攝取太多、壓力、酒精以及不運動等因素所造成的，這種情況多以降血壓藥物治療；然而，如果年紀未滿30歲即被診斷出高血壓、服用3種以上藥物仍無法控制血壓、正常血壓突然在短期內升高、惡性高血壓，這4種情況發生，可能就是續發性高血壓，原因可能就是內分泌異常或腎動脈夾窄問題，這種情況建議至大醫院詳細檢查，找出病因，而不是一直服用高血壓藥物。

(中時電子報)