來自六龜育幼院孩子 高中職原住民文創大賽發光
高雄市第二屆高中職原住民文創作品大賽，4日在高雄市原住民故事館舉行頒獎表揚，獲獎的前三名學生中，第一、三名的六龜高中師生都是來自六龜育幼院的孩子，他們用藝術創作溯源母文化，找尋回家的路。
六龜高中團隊包辦第一與第三名，而魯凱族的指導老師河順貴也是成長於六龜育幼院，他說「我也是在育幼院長大，希望育幼院的孩子，不要忘了自己生長的文化」。
父母雙亡，國小四年級被送入六龜育幼院，長大後也擔心育幼院的志工，河順貴擔心孩子不認識自己的文化，他指導創作代表自己的文化創作，從學習作品能瞭解自己的文化，進而找到回家的路。他還指導六龜育幼院逾30位國高中學生，用撿拾山林的廢木與石頭創作。
第一名的「原住民的希望」，由學生全聖平、林偉利用石頭與枯木等廢材進行創作，賦予材料新的生命，亦延續原住民生活中就地取材的慣性，將魯凱族原住民文化及生活習性，以文創特色將作品具生命色彩之特性呈現。
第二名由中華藝術學校潘士豪老師指導之「魯凱的少女」獲獎，學生祝潔安感受自身穿梭於城市與部落中，每當部落狩獵祭、收獲祭、婚禮等節慶活動能穿上傳統服飾和族人歡樂搖擺，享受族人純樸性情及耆老智慧，訴說其對部落的深深情懷。
第三名「歸」，學生馬權億作品呈現傳統藝術之美，創作的過呈中結合創作者的內心思想，以複合媒材組合搭配表現無形的生命力。
另選出10名佳作品，包括中華藝術學校潘士豪老師指導「凝視」、吳佳宜老師指導「源起楓落」；復華中學李愛華老師指導「復華一家親」；國際商工周淑櫻老師指導「團結共榮」；明誠中學林珮華、高吳惠琴老師指導「守護」；高雄高商黃燕鳳老師指導「『盞』現生命」；高雄高工高吳惠琴老師指導「織夢」；立志中學李美娟老師指導「山海子民檯燈」、洪金玉老師指導「蝴蝶之心」與「排灣陶壺版珠畫」等作品，榮獲佳作獎項。
(中時)
關鍵字：六龜育幼院、高中職原住民文創作品大賽
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