時薪600聘辣妹荷官 細肩露背吸賭客

賭場聘僱穿著清涼的辣妹擔任荷官吸引賭客。（譚宇哲翻攝）

賭場聘僱穿著清涼的辣妹擔任荷官吸引賭客。（譚宇哲翻攝）

警方查扣賭具、籌碼。（譚宇哲翻攝）

賭客清一色皆為男性。（譚宇哲翻攝）

新北市37歲林姓男子日前以新莊一處民宅為掩護，開設德州撲克職業賭場，還以時薪600元聘請穿著清涼的辣妹擔任荷官，增加賭客回頭率，新莊警方接獲情資，本月1日晚間持搜索票前往查緝，查獲林男、工作人員及賭客共20人，查扣現金16萬6300元及價值上百萬的賭資籌碼。

警方調查，林男今年4月承租新莊區中平路上的一間頂樓加蓋作為賭場，並利用通訊軟體招攬賭客，進行德州撲克賭博，每天賭金高達上百萬，警方接獲情資後多日蒐證，1日晚間持搜索票登門破獲賭場。

警方表示，該賭場疑似為了吸引賭客，竟以時薪600元高薪利誘辣妹擔任荷官，要求荷官穿著細肩帶、露背裝等清涼打扮，讓賭客眼睛大吃冰淇淋，遭逮賭客皆坦承賭博，訊後依賭博罪嫌將林男等20人依法送辦。

(中時)