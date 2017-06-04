時薪600聘辣妹荷官 細肩露背吸賭客
新北市37歲林姓男子日前以新莊一處民宅為掩護，開設德州撲克職業賭場，還以時薪600元聘請穿著清涼的辣妹擔任荷官，增加賭客回頭率，新莊警方接獲情資，本月1日晚間持搜索票前往查緝，查獲林男、工作人員及賭客共20人，查扣現金16萬6300元及價值上百萬的賭資籌碼。
警方調查，林男今年4月承租新莊區中平路上的一間頂樓加蓋作為賭場，並利用通訊軟體招攬賭客，進行德州撲克賭博，每天賭金高達上百萬，警方接獲情資後多日蒐證，1日晚間持搜索票登門破獲賭場。
警方表示，該賭場疑似為了吸引賭客，竟以時薪600元高薪利誘辣妹擔任荷官，要求荷官穿著細肩帶、露背裝等清涼打扮，讓賭客眼睛大吃冰淇淋，遭逮賭客皆坦承賭博，訊後依賭博罪嫌將林男等20人依法送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。