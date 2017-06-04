上海吃鍋帶妹可打折 威廉結帳遭拒：帶醜妹不算

威廉分享上海火鍋「店帶妹打折」促銷活動，也分享被店員以帶老妹跟醜妹不符活動規則打槍的事情。(取材自威廉臉書)

以「棒棒糖男孩」身分出道、形象相當陽光的藝人威廉，經常在社群網站上跟粉絲分享生活二三事，最近他到上海工作，發現當地餐廳相當有趣的經營模式，就是推廣帶妹用餐就打折的活動，他也欣然帶上女性朋友共襄盛舉，沒想到結帳時卻遭拒，店員給出的理由竟是「醜妹不算妹」。

威廉近期在上海工作。(中時資料照片)

威廉今天在臉書po文，表示最近在上海工作，發現當地許多火鍋店推出有趣的打折方式，其中他帶著兩名女性朋友，光顧一間標榜「帶1個妹子打95折、兩個妹子88折，三個妹子78折」的火鍋店，他們一行三人開心坐下來用餐，但結帳時卻發現帳單沒折扣，威廉遂問店員：「為什麼你沒有幫我打折，我帶了兩個妹子啊！」，對方竟回：「儂是帶老妹」。

聽聞此話，威廉氣憤地說：「老妹也是妹啊」，沒想到對方用很認真的語氣回應：「醜妹不算妹了吧！」，威廉最後沒有繼續爭執，默默付錢走人，事後po出這個故事，直言：「不管什麼妹都是妹」，網友聽了也相當氣憤，然威廉稍早更新了文章，澄清店家另類促銷的方式是真的，不過店小二的對話，是他瞎掰的，可能是想安撫氣憤的粉絲。

(中時電子報)