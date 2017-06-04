上海吃鍋帶妹可打折 威廉結帳遭拒：帶醜妹不算
以「棒棒糖男孩」身分出道、形象相當陽光的藝人威廉，經常在社群網站上跟粉絲分享生活二三事，最近他到上海工作，發現當地餐廳相當有趣的經營模式，就是推廣帶妹用餐就打折的活動，他也欣然帶上女性朋友共襄盛舉，沒想到結帳時卻遭拒，店員給出的理由竟是「醜妹不算妹」。
威廉今天在臉書po文，表示最近在上海工作，發現當地許多火鍋店推出有趣的打折方式，其中他帶著兩名女性朋友，光顧一間標榜「帶1個妹子打95折、兩個妹子88折，三個妹子78折」的火鍋店，他們一行三人開心坐下來用餐，但結帳時卻發現帳單沒折扣，威廉遂問店員：「為什麼你沒有幫我打折，我帶了兩個妹子啊！」，對方竟回：「儂是帶老妹」。
聽聞此話，威廉氣憤地說：「老妹也是妹啊」，沒想到對方用很認真的語氣回應：「醜妹不算妹了吧！」，威廉最後沒有繼續爭執，默默付錢走人，事後po出這個故事，直言：「不管什麼妹都是妹」，網友聽了也相當氣憤，然威廉稍早更新了文章，澄清店家另類促銷的方式是真的，不過店小二的對話，是他瞎掰的，可能是想安撫氣憤的粉絲。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。