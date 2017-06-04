閃曬最萌身高差 賈靜雯幫咘咘把修杰楷抓回家

賈靜雯機場放閃修杰楷，身高差被讚好萌。（圖／取自賈靜雯臉書）

賈靜雯完成答應咘咘的任務，帶爸爸回家了。（圖／取自賈靜雯臉書）

藝人修杰楷日前出國工作，賈靜雯為了讓老公安心，還PO文報告愛女咘咘的近況，隨後她也接到出差工作，而今（4日）夫妻倆則是一起回國，完成了答應咘咘要把爸爸帶回家的任務，夫妻倆一起甜蜜喊話，閃瞎眾人。

賈靜雯稍早在臉書貼出和修杰楷在機場的合照，只見他們有著最萌身高差，賈靜雯看向老公還要抬起頭才行，便搞笑嗆聲「這位先生…個子高了不起嗎，一臉得意，我人小志氣高喔」，並宣告完成任務「出發前答應咘姐要把你帶回家，我做到囉。」甜蜜大呼一起工作好開心。

另外，修杰楷也發文呼應賈靜雯「媽媽跟咘咘說要來把爸爸帶回家！結果⋯⋯就來抓我回家了。」甜讚「媽媽說到做到」。兩人放閃貼文一出，引來網友激動留言「好幸福」、「漂洋過海帶咘爸回家」、「好閃阿」，並敲碗想看咘咘看到爸爸回家的反應。

(中時電子報)