舞台變身捷運車廂 音樂劇《MRT2》高唱歡笑青春無敵

天作之合劇場將推出系列新作《MRT2》將以喜劇方式帶給觀眾更多青春的夢想。(天作之合提供)

三年前音樂劇《MRT》首演前夕，正逢震撼人心的捷運社會隨機殺人事件，該戲以人道關懷的溫暖力量，適時帶給觀眾出口；三年後天作之合劇場將推出系列新作《MRT2》，將以喜劇方式帶給觀眾更多青春的夢想。

藝術總監暨作曲家冉天豪說，「這次的《MRT2》除了上下半場兩齣風格迴異的故事，延續前作的核心精神，我們將一群有爆發力的創作者與年輕演員放在同一個平台上相互競演，可以感受充滿熱情的動力。」

《MRT2》作品延續前作《MRT》的捷運主題，由上下半場迥然不同的兩齣單幕劇構成，分別由王慕天、程伯仁執導。上半場「少年K捷運事件」設定在八年後的台北捷運，神秘的聽損漫畫家Ｋ，藉由無聲的手語與黑白手繪漫畫，講述一個穿越時空尋找初戀情人的動人故事。下半場「音速列車」則由兩個鬧翻的樂團主唱開啟序幕，在捷運狹路相逢並且巧遇大賽評審，於是在車廂上展開一場你死我活的音樂PK大賽，劇情充滿驚喜連連的笑點。

出身台南人劇團的李劭婕則將在上半場的「少年K捷運事件」擔綱女主角，同場飆戲的高華麗則將飾演一位聽障漫畫家K，音樂劇演出經驗豐富的他，則將挑戰無聲手語、多媒體漫畫。周定緯將在下半場「音速列車」擔綱吃重角色，他所飾演的過氣音樂製作人極盡所能挖苦車廂上的年輕歌手，｢今年是我出道十周年，從歌手到音樂劇演員，我希望可以交出一張漂亮的成績單。」

音樂劇《MRT2》將自即日起在新北市藝文中心演藝廳演出，直到6月25日；7月7日到9日移師 台中國家歌劇院大劇院演出。

(中時)