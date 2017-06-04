張榮味驚爆已離婚5年 和前妻各有交往對象

張嘉郡（左）證實爸爸張榮味（右）和媽媽已離婚5年。（本報資料照片）

國民黨前雲林縣長張榮味驚爆離婚！他和元配王月霞離婚已超過5年。張榮味女兒、前國民黨立委張嘉郡，證實父母分居超過15年，更指兩人現在都有穩定的交往對象。

張嘉郡表示，父母應該是個性不合才選擇離婚，他們雖離婚，但從未因此爭吵，或口出惡言，是好聚好散，她也很鼓勵父母考慮再婚。

據《聯合報》報導，張嘉郡說，早在她還在英國念書時，父母就已分居，她和弟弟、妹妹因在國外求學，在價值觀上並沒有傳統包袱，也都支持父母的決定。「我們都很祝福他們」。

張嘉郡還說，這不是一個突然發生的事情，父母離婚因已超過5年，所以家族裡不會刻意去談這些事情。

(中時電子報)