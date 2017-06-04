東亞資格賽》中國狂宰香港30分 與日本先晉級

香港205公分混血中鋒惠龍兒將是5日中華男籃必須嚴防的對象之一。(取自FIBA官網)

挾著明顯身材優勢，中國男籃4日在亞洲盃東亞資格賽，再以90比60痛宰香港，2戰全勝率先宣告晉級4強，這也代表中華男籃5日遭遇香港必須全力搶勝，否則將落到第5、6名排名賽；日本也以119比47狂掃澳門，2連勝晉級。

前役痛擊中華男籃33分的中國隊，4日火力仍然相當強大，其中以劉錚的浙江廣廈隊友胡金秋17分、12籃板及4助攻表現最好，趙岩昊也有16分、4助攻與4籃板，孫銘徽12分、9籃板，吳羽佳10分。

香港以205公分混血中鋒惠龍兒的16分、10籃板表現最好，他也成為5日中華男籃主要盯防的對象，假如中華隊順利擊敗香港晉級，6日的4強準決賽，就要碰上全主力應戰的地主日本，相信更是1場難打的硬仗。

(中時電子報)