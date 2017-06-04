台北果菜市場價格漲5成，林聰賢：很合理

農委會主委林聰賢（右）實勘西螺蔬菜產區泡水菜園，強調葉菜類受損嚴重，菜價上漲是合理，政府抓菜蟲是抓不合理亂漲的。（許素惠攝）

農委會公告全國均適用災害現金救助及低利貸款，蔬菜產區的蔬菜淹水嚴重，蔬菜每公頃可申報獲2.4萬元救助。（許素惠攝）

受豪雨重創，農損嚴重，雲林西螺、二崙等蔬菜區葉菜類損害尤其慘重，導致台北果菜市場昨日交易價格一口氣上漲5.3成，農委會主委林聰賢認為「很合理」！

林聰賢實勘淹水的蔬菜產區，親自巡視泡水的菜田，也了解滾動蔬菜庫存與供應情形。

由於災後復耕到採收上市，至少需3至4周時間，菜價上漲在所難免，連農政單位都說是正常，農民希望農委會等相關單位別又喊要抓菜蟲，打擊菜價。

林聰賢指出，此次農作損失確實很嚴重，葉菜類尤甚，短期間供應量減少，菜價上揚勢所難免，政府要抓的是不合理的囤積操作所導致的不合理上漲，因為有的農作物明明沒受損，卻莫名漲價。

此外，林聰賢說，農委會也已連絡全國各生產合作社，必要時釋出庫存蔬菜，以平穩菜價。

(中時)