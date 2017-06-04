台北果菜市場價格漲5成 林聰賢：很合理
受豪雨重創，農損嚴重，雲林西螺、二崙等蔬菜區葉菜類損害尤其慘重，導致台北果菜市場昨日交易價格一口氣上漲5.3成，農委會主委林聰賢認為「很合理」！
林聰賢實勘淹水的蔬菜產區，親自巡視泡水的菜田，也了解滾動蔬菜庫存與供應情形。
由於災後復耕到採收上市，至少需3至4周時間，菜價上漲在所難免，連農政單位都說是正常，農民希望農委會等相關單位別又喊要抓菜蟲，打擊菜價。
林聰賢指出，此次農作損失確實很嚴重，葉菜類尤甚，短期間供應量減少，菜價上揚勢所難免，政府要抓的是不合理的囤積操作所導致的不合理上漲，因為有的農作物明明沒受損，卻莫名漲價。
此外，林聰賢說，農委會也已連絡全國各生產合作社，必要時釋出庫存蔬菜，以平穩菜價。
(中時)
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