嘉義市加碼補助汰換二行程機車，催出4000台

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志（右）、嘉義市副市長張惠博鼓勵汰換老舊機車。（廖素慧攝）

嘉義市環保局今天辦理汰換機車活動，現場展示多款電動機車。（廖素慧攝）

嘉義市機車密度全國第2，有3萬多台二行程機車排放廢氣為空汙雪上加霜，市政府今年加碼獎勵汰換二行程機車，已催出4000台機車汰換，環保今天表示，補助金額有限，年底前尚有8000餘台機車可補助，申請要快。

市環保局表示，嘉義市機車密度為全國第2，統計至105年底二行程機車有3萬多台，占機車總數約17%，二行程機車的PM2.5排放量是四行程機車的60倍，淘汰二行程機車是改善空汙的一環。

環保局表示，今年淘汰二行程機車加碼補助獎勵金每台4500元，換購電動二輪車最高補助3萬1000元，新購電動二輪車最高補助2萬5000元，預計可補助1萬2333台機車，截至5月底已汰換約4000台，尚有8000餘台的額度，申請要快，補助金用完，明年只補助2000元。

(中時)