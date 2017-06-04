歹徒搶銀樓 查獲才知是女的

王姓女子（左）搶銀樓，警方循線逮人，另發現她的「閨密」謝姓女子（中）是毒品通緝犯一併抓人。（曹明正翻攝）

高雄鳳山成功路銀樓本月1日下午發生搶案，歹徒佯稱買金飾，趁老闆不注意搶走價值2萬3000元金項鍊後騎車逃逸，被害人報案時以為歹徒是男性，警方循線逮人時，才知是女嫌，供稱為買毒抵債才犯案，訊後依搶奪、毒品罪送辦。

1日下午4時許，歹徒佯稱購買金飾，老闆打開抽屜介紹，對方趁機搶走1條5錢重、2萬3000元金手鍊，店家報案時表示，搶嫌1人、男性、短髮，年約20歲，行搶後騎機車逃逸，鳳山警方以車追人，鎖定謝姓女車主交友狀況。

警方透露，27歲謝女因毒品案遭通緝，她情路坎坷、遇人不淑，雖有小孩，但已送人領養，近年來疑因吸毒認識36歲王姓女毒蟲，兩人走得很近、形同「閨密」。

經連日偵查，警方3日查出2人投宿苓雅區苓雅二路的旅館內，近中午時將2人逮捕。王女落網後坦承，為了買毒抵債才犯案，行搶後已將金項鍊交給藥頭，遭檢方聲押獲准。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)