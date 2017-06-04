10餘甲瓜田泡水 大甲溪瓜農控水利署疏失
梅雨鋒面襲台釀災，台中市清水區大甲溪瓜田也傳出農損，十多甲西瓜、冬瓜遭溪水淹沒，農民質疑水利署工程疏失所致，估算損失超過300萬元。市議員楊典忠上午前往會勘，
在清水區高北里大甲溪畔種植西瓜的許姓農民表示，水利署在當地施作大甲溪揚塵工程，卻破壞瓜田旁的農作堤防，將大甲溪水引入，導致10多甲、近十餘萬顆西瓜泡水。
市議員楊典忠到場了解，承諾將請農業局協助向中央求償。楊典忠表示，過去幾年颱風的農損沒有這次嚴重，該工程引起農民抱怨連連，相關工程告示牌也都沒有設立，其中有無人為疏失，希望市府要為農民爭取應有的權益。
水利署第三河川局副局潘禎哲解釋，揚塵工程於今年5月動工，目前正在進行整地，準備種植木麻黃，以抑制東北季風強勁吹襲的沙塵；河道內有天然土丘，施工期間時並沒有破壞，反而堆土增高，研判應是1日梅雨帶來洪水，沖壞土丘，連帶沖走左岸高灘地的農作。
(中時)
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