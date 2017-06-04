警趁豪雨上門逮人 毒販嚇得只穿內褲從跳下樓
新北市三峽警分局3晚間趁著下起北台灣下起超級豪雨，飛象過河前往桃園平鎮逮捕涉嫌準備在暑期販毒大撈一筆的通緝犯莊勝安，幹員突然破門而入，嚇得莊某也不顧住處位在三樓、且當時僅穿著內褲，就往樓下縱身一躍意圖逃逸，仍遭埋伏幹員順手成擒，訊後依槍砲、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
三峽警分局偵查隊接獲線報指出，33歲的通緝犯莊勝安為規避查緝，躲藏於桃園市平鎮區出租套房，經幹員積極布線追查發現藏匿處後，向桃園地院聲請搜索票，並於3日出動警力前往埋伏。
幹員發現莊嫌的廖姓友人進入他位在平鎮區南京路的3樓住處，認為機不可失，員警隨即一擁而上，未料莊勝安發現警方破門，也不顧自己住處位於3樓，且當時身上只穿著內褲，仍從窗戶跳到一樓後隨即躲入路旁車輛底下，未料警方早就掌握他的習性全程監控，順利從車底下逮獲莊勝安。
三峽警方也從莊某的租屋處中起出海洛因、安非他命、大麻、分裝袋、電子磅秤及多達1200顆的一粒眠，並在抽屜裡發現改造的金牛座、比利時及貝瑞塔手槍共3把、子彈11顆。
三峽警分局表示，為防止青少年於暑期被毒品危害，提前針對青春專案佈線，發現莊勝安等人在暑期到來前大量進貨，準備大撈一筆，而且犯嫌非常謹慎，還在屋外裝設監視器，以躲避警方查緝，卻沒料到警方趁著下起超級豪雨時「奇襲」。警方訊後依毒品、槍砲罪嫌莊嫌、廖嫌移送桃園地檢署偵辦，並擴大追查毒品、槍砲來源。
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(中時)
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