慈濟暴雨救災 全台災區動員近2千位志工

慈濟投入暴雨救災。（慈濟提供）

慈濟投入暴雨救災。（慈濟提供）

慈濟投入暴雨救災，到各受災區域進行清掃、安心家訪及送熱食關懷。（慈濟提供）

慈濟投入暴雨救災。（慈濟提供）

慈濟志工全台投入救災，接力傳愛。（慈濟提供）

慈濟投入暴雨救災。（慈濟提供）

強烈梅雨鋒面加上西南氣流在台灣各地造成災害，2日起慈濟志工便於全台投入各地水患關懷「愛接力」。今天開始，慈濟在基隆、台北、新北、雲林、南投、嘉義等地動員近2千位志工，到各受災區域進行清掃、安心家訪及送熱食關懷。

慈濟基金會指出，這次梅雨鋒面加上西南氣流造成災情嚴重的北部地區，6月4日，慈濟北區志工從基隆、台北內湖及新北市萬里、三芝、八里等地區共動員600位志工，分34條路線挨家挨戶家訪，走過基隆鄉鎮，投入災情關懷與慰問。

其中台北市災情嚴重的內湖地區，在地區民眾要求下，慈濟志工自4日中午起就投入協助內湖地區受災戶的清掃活動；其中一名志工是「只有一隻手」的內湖志工葉春蘭，接到訊息後主動投入清掃、發放行列，連續兩日從未休息，她說：「我的缺陷卻能夠鼓勵別人，這是最值得高興的事」！

除了慈濟志工，災區也能看到許多熱情的民眾投入。位於台北內湖區，24位台灣戲曲學院同學主動投入協助居民清理災後環境，依序接龍將受災戶地下室汙泥運送到屋外，讓上了年紀又連續清理兩天的慈濟志工感到非常窩心，內湖當地鄉親除了立即表示，也在社群網站表達對大眾關懷的感恩。

而隨著鋒面南下，西部地區慈濟志工亦投入各區勘災、提供飲食、清掃等關懷。在南投，無論南投市、草屯鎮、埔里鎮、水里鄉、魚池鄉，慈濟志工分多條路線前往關懷、發送生活包，另外有多處低方因泥水過膝，淤積嚴重，慈濟志工也展開清掃，並關懷被安置在飯店的紅葉國小師生。

在雲嘉地區，雲嘉地區慈濟志工亦走進雲林大埤鄉、斗南鎮、嘉義大林鎮、新港鄉，3日整晚大雨後，嘉義許多民宅一度水淹到80公分，4日一早慈濟志工即走入災區關懷。也有慈濟志工家裡受災水淹及膝，在稍做整理後立即投入慰問關懷。雲林慈濟志工也分別將高達2千個便當送給受災戶。

由於部份便當煮食的地點雨勢不小，慈濟志工為能讓災民正常的拿到熱食，撐傘煮飯、涉水送飯的投入，讓受災戶感動與感心，部份村里還會透過廣播通知「慈濟的便當來了，慈濟來了」，即使只是一碗熱食，飽的是胃，暖的是心。

慈濟基金會表示，慈濟人從過去到現在，只要有災難，立即會以最誠懇的心，最真心實地的付出，去解決眾生的苦難，一次次的付出，是志工「悲心行願入人群、慈心付出救苦難」身影。更是「善效應、愛接力」的關懷與付出。

(中時)