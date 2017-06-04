蔡曜安「金工茶則展」在嘉市博館

嘉義市立博物館展出蔡曜安的金工茶則作品。（廖素慧攝）

蔡曜安的金工茶則作品，吸引愛好者的目光。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館舉辦「墨鋒曜塵．蔡曜安─金工茶則展」，展現金工的精巧手藝，展期自即日起至6月25日。

蔡曜安學習、創作金工20多年，變化鍛敲、刻劃、塑形及酸化等多種技法進行創作，更難得的是，他捨棄電動雕刻機，選擇高難度的「手持刻刀，鐵鎚敲擊」獨特的創作手法，製程不容許有絲毫差池，否則前功盡棄。

蔡曜安千鎚萬鑿完成每件作品，獲獎無數，展覽邀約不斷，更榮獲各地縣市政府及臺灣工藝競賽的好評，此次在嘉義市文化局博物館展出茶則。

文化局表示，茶則是茶席間展示茶葉及聞香的工具，近年來因茶席活動盛行，使得茶則在製作材質與外形上益趨講究，蔡曜安製作多樣質感與不同外形風貌的茶則，藉由書道及茶道的精神表現器物之美。

(中時)