蔡曜安「金工茶則展」在嘉市博館
嘉義市立博物館舉辦「墨鋒曜塵．蔡曜安─金工茶則展」，展現金工的精巧手藝，展期自即日起至6月25日。
蔡曜安學習、創作金工20多年，變化鍛敲、刻劃、塑形及酸化等多種技法進行創作，更難得的是，他捨棄電動雕刻機，選擇高難度的「手持刻刀，鐵鎚敲擊」獨特的創作手法，製程不容許有絲毫差池，否則前功盡棄。
蔡曜安千鎚萬鑿完成每件作品，獲獎無數，展覽邀約不斷，更榮獲各地縣市政府及臺灣工藝競賽的好評，此次在嘉義市文化局博物館展出茶則。
文化局表示，茶則是茶席間展示茶葉及聞香的工具，近年來因茶席活動盛行，使得茶則在製作材質與外形上益趨講究，蔡曜安製作多樣質感與不同外形風貌的茶則，藉由書道及茶道的精神表現器物之美。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。