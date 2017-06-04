駁李鴻源批評 經濟部次長：有部分不對

經濟部常務次長楊偉甫（著藍衣者）指李鴻源說法不全然是對的。（圖/呂妍庭）

針對前內政部長李鴻源所謂「現在天災告訴你，光靠砸錢無法解決問題！」，指政府如要治水有方，就切勿再迷信「工程手段」說法，經濟部常務次長楊偉甫認為「有一部分是不對的」。

楊偉甫說，從6年600億，8年800億陸續投資整治的地區，包括飽受水患之苦的口湖、四湖地區，這次完全沒有受到災害影響，代表資源投入，只要方法對了，資源做得好，事實上是有功能的。楊偉甫表示，這次發生災害的地點，是過去還沒有治理整頓的地方，接下來政府仍會持續這個方式，把錢花在該花的地方，不會因某地方有背景或特別需求就亂花，同時也希望大家能尊重專業，畢竟這些計畫都是水利署專業人員所規畫。

(中時)