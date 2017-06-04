駁李鴻源批評 經濟部次長：有部分不對
針對前內政部長李鴻源所謂「現在天災告訴你，光靠砸錢無法解決問題！」，指政府如要治水有方，就切勿再迷信「工程手段」說法，經濟部常務次長楊偉甫認為「有一部分是不對的」。
楊偉甫說，從6年600億，8年800億陸續投資整治的地區，包括飽受水患之苦的口湖、四湖地區，這次完全沒有受到災害影響，代表資源投入，只要方法對了，資源做得好，事實上是有功能的。楊偉甫表示，這次發生災害的地點，是過去還沒有治理整頓的地方，接下來政府仍會持續這個方式，把錢花在該花的地方，不會因某地方有背景或特別需求就亂花，同時也希望大家能尊重專業，畢竟這些計畫都是水利署專業人員所規畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。