都蘭慢漫走 體驗樹皮衣、檳榔鞘DIY
交通部東部海岸風景區管理處，在東河鄉都蘭部落舉辦的「都蘭慢漫走」遊程，從原本的免費導覽改成收費行程，遊客超過4人就能預約，搭配風味餐、DIY體驗，將讓遊客愛上都蘭。
去年東管處推出的都蘭部落免費導覽行程，吸引許多遊客參加，也培養出許多導覽人員，臥虎藏龍的部落達人也逐一被發掘出來，今年活動改採收費制，活動更精采、深入，遊客可以自行搭配，更有彈性。
東管處台東站主任王芸琪表示，都蘭是海岸山脈南段最大的阿美族部落，遊客深入部落走訪，將能對阿美族文化有更深的認識。
都蘭部落人文薈萃，各式的DIY都能供遊客選擇，米麻岸工作室的檳榔葉鞘DIY，將檳榔葉鞘剪下自己喜愛的形狀，加上琉璃珠就是獨一無二的項鍊。
聞名遐邇的都蘭頭目沈太木，以構樹、雀榕樹皮做成的樹皮衣，遊客也能親自體驗取下的樹皮敲敲打打之後，變成一張縫製布的喜悅。
另外都蘭部落著名的天主堂，前衛的外型也值得參觀，阿美族婦女高秀雪，以檳榔葉鞘做出漂亮的花朵，還重現百年前父母親的新娘房、傳統竹子做的床、枕頭等，一窺百年前的阿美族的生活環境。
東管處指出，部落遊程導覽、風味餐、DIY都能自由搭配，套裝行程還有優惠，活動已經開始開放預約。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。