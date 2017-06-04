都蘭慢漫走，體驗樹皮衣、檳榔鞘DIY

檳榔葉鞘自己DIY，就成為獨一無二的項鍊。（黃力勉攝）

高秀雪重現阿美族的新娘房，自製的竹子床、竹子枕頭深具特色。（黃力勉攝）

都蘭頭目沈太木自製的樹皮衣，是都蘭深具特色的傳統服。（黃力勉攝）

都蘭慢漫走搭配豐富的風味餐，身心靈都滿足。（黃力勉攝）

交通部東部海岸風景區管理處，在東河鄉都蘭部落舉辦的「都蘭慢漫走」遊程，從原本的免費導覽改成收費行程，遊客超過4人就能預約，搭配風味餐、DIY體驗，將讓遊客愛上都蘭。

去年東管處推出的都蘭部落免費導覽行程，吸引許多遊客參加，也培養出許多導覽人員，臥虎藏龍的部落達人也逐一被發掘出來，今年活動改採收費制，活動更精采、深入，遊客可以自行搭配，更有彈性。

東管處台東站主任王芸琪表示，都蘭是海岸山脈南段最大的阿美族部落，遊客深入部落走訪，將能對阿美族文化有更深的認識。

都蘭部落人文薈萃，各式的DIY都能供遊客選擇，米麻岸工作室的檳榔葉鞘DIY，將檳榔葉鞘剪下自己喜愛的形狀，加上琉璃珠就是獨一無二的項鍊。

聞名遐邇的都蘭頭目沈太木，以構樹、雀榕樹皮做成的樹皮衣，遊客也能親自體驗取下的樹皮敲敲打打之後，變成一張縫製布的喜悅。

另外都蘭部落著名的天主堂，前衛的外型也值得參觀，阿美族婦女高秀雪，以檳榔葉鞘做出漂亮的花朵，還重現百年前父母親的新娘房、傳統竹子做的床、枕頭等，一窺百年前的阿美族的生活環境。

東管處指出，部落遊程導覽、風味餐、DIY都能自由搭配，套裝行程還有優惠，活動已經開始開放預約。

(中時)