陸自產航母最新照曝光 艦島上又搭腳手架
中國大陸首艘國產自製的「001A型」航空母艦，進行系統設備調試和舾裝施工。有大陸網友在端午節假期前往大連，觀看正在進行舾裝的「001A型」航母，雖然只能遠觀，但仍然可以看到其舾裝進度。
大陸第二艘、同時也是第一艘自行打造的航空母艦「001A型」，在2015年3月開始船台搭建，2016年間以新型模塊化技術組裝，並於2017年4月26日舉行航母出塢下水儀式，接下來，將按計畫進行系統設備調試和舾裝施工，全面開展系泊試驗，預計在2020年正式服役。有大陸網友就在端午節假期前往大連，遠觀正在進行舾裝國產001A航母，目前航母的桅杆已經搭上了腳手架，工人們也正在施工，艦島也搭上了腳手架。
至於「001A型」與正在服役的「遼寧號」有何區別，據《央視》報導，中國大陸軍事專家梁芳指出，雖外觀、噸位相近，不過內部結構有很大不。遼寧艦早期設計是巡洋艦式航母，作為試驗艦、訓練艦；而001A型的設計理念是要發揮航空兵的作用。遼寧艦已初步形成戰鬥力，當與001A建成第二個航母編隊時，各軍兵種之間協同作戰等訓練模式上，都將有重大改變。梁芳還表示，「擁有雙航母編隊之後，我軍航母部署會更加靈活，使航母發揮更大的作用。」
(中時電子報)
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