陸自產航母最新照曝光 艦島上又搭腳手架

有大陸網友在端午節假期前往參觀正在進行舾裝的「001A型」航母，雖然只能遠觀，但仍然可以看到其最新進度。(圖/取自飛揚軍事-平倭將軍)

有大陸網友在端午節假期前往參觀正在進行舾裝的「001A型」航母，雖然只能遠觀，但仍然可以看到其最新進度。(圖/取自飛揚軍事-平倭將軍)

4月26日上午，大陸首艘國產航空母艦下水儀式在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行，標誌著中國自主設計建造航空母艦取得重大階段性成果。（中新社）

中國大陸首艘國產自製的「001A型」航空母艦，進行系統設備調試和舾裝施工。有大陸網友在端午節假期前往大連，觀看正在進行舾裝的「001A型」航母，雖然只能遠觀，但仍然可以看到其舾裝進度。

大陸第二艘、同時也是第一艘自行打造的航空母艦「001A型」，在2015年3月開始船台搭建，2016年間以新型模塊化技術組裝，並於2017年4月26日舉行航母出塢下水儀式，接下來，將按計畫進行系統設備調試和舾裝施工，全面開展系泊試驗，預計在2020年正式服役。有大陸網友就在端午節假期前往大連，遠觀正在進行舾裝國產001A航母，目前航母的桅杆已經搭上了腳手架，工人們也正在施工，艦島也搭上了腳手架。

至於「001A型」與正在服役的「遼寧號」有何區別，據《央視》報導，中國大陸軍事專家梁芳指出，雖外觀、噸位相近，不過內部結構有很大不。遼寧艦早期設計是巡洋艦式航母，作為試驗艦、訓練艦；而001A型的設計理念是要發揮航空兵的作用。遼寧艦已初步形成戰鬥力，當與001A建成第二個航母編隊時，各軍兵種之間協同作戰等訓練模式上，都將有重大改變。梁芳還表示，「擁有雙航母編隊之後，我軍航母部署會更加靈活，使航母發揮更大的作用。」

(中時電子報)