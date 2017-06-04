大陸「半潛式水下武庫艦」 顛覆軍艦定義

大陸「半潛式水下武庫艦」，是既能潛水，又能水面航行的火力艦。(圖/風揚軍事)

大眾科學(Popular Science)介紹，大陸造船研究部門在研究一種介於水面艦與潛艦之間的半潛式水下武庫艦，可以同時具有對空對艦遠程攻擊力，卻保持潛的隱密性能。

大眾科學匯整軍事網站與多方消息來源的說法，提到大陸的海軍工程大學董文才教授在2010年所提出，之後在2013年得到研究預算，計畫名叫做「新型快速作戰平台」，它一種可水面航行也可水下潛航的混合船。當船處於靜止潛伏或者低速巡弋時，船體與上層結構大部分都浸入水中，形成半潛水模式，不易被對手水面雷達所發現，卻能夠對週邊進行觀察。當需要高航速的時候，就將水櫃的水推出，艦艇上浮，並且實現高航速的同時，還能啟動艦載武器。

在大陸軍事節目中顯示，半潛船正在進行小模型的實驗。(圖/飛揚軍事)

這種水面/水下兩用的概念相當罕見，與之類似的是2010年歐洲海洋展期間，法國展示「SMX-25」概念潛艇艇，SMX-25採用極為流線外型，它全長 109公尺，水面排水量2850噸，潛航排水量4850噸。它的上層結構有16具垂直發射器，安裝防空、反艦與陸攻武器。至於大陸網站公布的想像圖，他們的半潛艦似乎是此一概念的更進一步，垂直發射系統變的更多，可安裝更多對艦、對空與陸攻武器，似乎很有「武庫艦」(arsenal ships)的素質。所謂「武庫艦」是1988年美國海軍的一種安裝大量飛彈發射器，卻只有簡單的雷達設備，所有飛彈的導引皆由其他軍艦提供。不過大陸設計的這種半潛武庫艦應該仍保留良好的搜索能力與聲納，只是在隱密攻擊時，可以由其他艦艇的數據來支援。

有一些圖片顯示，一些小尺寸概念模型正在實驗半潛船的可能性，在大陸軍事論未經證實的傳言聲稱，渤海造船工業己經在打造較大型的概念艦，會在2020年推出。

(中時電子報)