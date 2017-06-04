台東三仙台發現死亡綠蠵龜 掩埋處理

綠蠵龜已經死亡多時，海巡人員將其掩埋。（第一三岸巡總隊提供）

台東成功鎮三仙台岸際4日下午，有民眾發現一隻死亡的綠蠵龜，海巡署第一三岸巡總隊新港安檢人員接獲通報後，派員前往查看，發現海龜死亡多時、沒有學術單位申請要研究，因此在現場以掩埋處理。

(中時)