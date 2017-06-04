陳綢兒少家園成泥湖 社工：問題排水工程致災
暴雨襲台，收留輔導保護管束、家暴兒少的埔里鎮陳綢兒少家園也淹大水，因家園後方的排水設施設計不當，大量泥水衝進家園，高齡八十多歲的創辦人陳綢穿著雨鞋踩進泥流禱告，希望災情不要擴大，影響住在家園裡的孩子們
連日大雨，造成位在埔里鎮的陳綢兒少家園宛如水鄉澤國，看似豪雨成災，事實上，根本原因是在於上游的排水系統設計有問題，排水系統只做上游，沒做下游，反而讓山坡排水集中，直接衝擊家園，因此每到雨季，陳綢阿嬤及兒少家園的工作人員就憂心忡忡，除了想辦法堆高沙包外，根本無力阻止洪水灌進園區。
陳綢已高齡80多歲，也跟著工作人員穿雨鞋打理，她整夜不敢睡，站在深達及膝的泥水望著形成瀑布的擋土牆嘆氣，表示自己除了向天公伯祝禱，似乎對這麼大的水已經「瞴法」了。讓在場工作人員看了無比心酸。
家園主任曾進勇指出，問題出在上游的排水系統設計，反而將雨水集中流入家園，向水保局反應這問題，但換來的答案是下游土地取得有困難，要求家園自行協調地主解決，在101年家園開園兩個月時，就曾經發生過逾一層樓高的土石流，近幾年來每逢大雨，工作人員除了堆沙包防災外，還要隨時預備大規模撤離，目前安置近60位孩子，這是一大挑戰，陳綢阿嬤希望相關單位能儘快處理，才不用每日提心吊膽。
記者跟隨社工勘查家園上方坡地，發現大排水溝未連結至東埔野溪，兒少家園成為首當其衝的沖積扇，造成宿舍區、教學區汪洋一片，積水最深處達60公分，社工們感嘆除了照顧孩子們之外，還要忙著救災，這對於原有捉襟見肘的人力調度更是雪上加霜，梅雨已成災，如何度過夏季颱風季？希望相關單位能夠協助積極解決家園的難題，不應讓照顧孩子們的家園反而成為最危險的地方。
(中時)
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