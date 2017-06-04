基隆豪雨災後重建 民嘆「半世紀沒遇過」
基隆前天遭遇40年以來最大雨量強襲，造成民眾損失慘重，而昨天北部地區雨勢逐漸趨緩，災後復原工作陸續展開，國軍投入了500名兵力協助災區進行道路環境清理。居民更是一大清早就在忙著整理家園，許多商家都遭到大量泥沙淤積，損失財物不可計數，民眾嘆說：「住了半世紀都沒遇過這種慘況！」
基隆市前日上午9時至11時許，短短2個多小時的豪雨，造成武崙溪潰堤，暴漲溪水淹上路面，造成基金一路逾300公尺路段嚴重淹水，市府初估復原經費至少需4億元。
昨日一早，住在大武崙地區的居民們忙著恢復環境，各地商家、民宅一片狼藉，有工廠地下室淤積泥沙嚴重，還有便利超商像是遭到颱風肆虐後凌亂不堪，甚至銀行的ATM也泡水故障。
其中有間機車行也受損慘重，許多台機車跟引擎裝備都泡在泥沙裡，使老闆欲哭無淚，無奈地說：「根本不敢去想賠了多少錢！」老闆娘也表示：「我住在這都已經半個世紀，從來都沒有遇過這種情況！」
「昨天的水直接衝到家裡來，都快淹到我脖子以上了！」1名居民驚魂未定地說，之前雖然也有淹過水，但從沒有像前天那樣，「第一次覺得離死亡這麼近。」
基隆市安樂區後備輔導中心昨日前往基金一路，偕同國軍救災部隊協助受災戶執行道路泥濘清理、垃圾清運等災後復原工作，當地居民也很感謝國軍弟兄大力協助，讓家園可以早日恢復原狀。
(中時)
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