溫泉管線埋野溪釀淹水？ 黃國昌勘災失言惹議

黃國昌（中）直指，員潭溪新舊堤防工程和野溪遭溫泉業者埋管加蓋，才釀成這次水災慘重。（李其樺攝）

黃國昌（左）3日在萬里員潭溪勘災頻頻向行政院長林全（中）建言，新北市長朱立倫（右二）被晾在一旁，彷彿神隱一般。（李其樺攝）

昨（3）天行政院長林全會同新北市長朱立倫勘查萬里員潭溪災區，也前來勘災的立委黃國昌，不僅沒撐傘大演「濕身秀」，遭民眾質疑做秀過頭，黃國昌更將淹水原因歸咎於溫泉業者在附近野溪埋管線，影響排洪效能；對此溫泉業者跳腳否認，民眾認為當前應以搶災為優先，而非急著表現自己。

黃國昌向林全直指水利署在員潭溪施工拆除舊堤築新堤，對當地淹水造成嚴重衝擊；又將矛頭指向溫泉業者「那些溫泉旅館，把一條溪上面全部都加蓋，加蓋以後，一條溪裡面，現在佈滿了各式各樣的管線，所以昨天那個水流，根本沒有辦法順利排出去，整個才會淹起來。」要朱立倫解決問題，

整場勘災下來，黃國昌頻頻搶話出盡鋒頭，朱立倫彷彿神隱，和林全互動說話的時間不及黃國昌多。

黃國昌這番言論也讓溫泉業者氣急敗壞，反駁「事實不完全是這樣！」業者坦言在接手經營溫泉旅館前，更早之前就有其他業者在溝渠埋管，但並非致災原因；2日暴雨過大，加上溝渠寬度過窄影響排水才是淹水原因。

地方資深官員認為，淹水絕非單一因素造成，溫泉管線埋溝渠確實可能影響排水，「問題最大應該是員潭溪暴漲才造成淹水慘重災情。」

民眾認為，這次北海岸數十年來最嚴重淹水，中央首長與地方首長一同勘災，應瞭解地方急迫需要，立即調度人力、物力，以救災為優先；而非搶著發言表現自己，不給受災的地方說話機會，「這樣做秀過頭反而適得其反！」

(中時)