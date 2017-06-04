南投頭社盆地淹水 老農疑遭洪水沖走失蹤
與日月潭相距不到2公里的南投縣魚池鄉頭社盆地2日即出現淹水現象，3日更為嚴重！家住頭社國小附近的70歲黃姓農友，前天近午與妻子、弟婦，沿著大排支流清理淤塞物，讓溝渠暢通、降低淹水；兩婦人午後陸續返家，但黃男卻到了吃晚餐時間，還見不到人。
家人驚覺可能發生意外，與親友搜尋竟夜但無所獲！於是向警、消報案請求支援；消防局第2大隊副大隊長蔡佩軒率魚池、日月潭以及過來支援的集集、水里分隊之警、義消40多人，結合魚池鄉體育會長劉啟帆、魚池鄉農會理事長劉啟行所率領的民間救難人員約百人，分組、分河段全力搜索。
另外，鄉長陳錦倫、民政課長楊國佑及頭社現、前任村長黃順昱、蕭豊潾，以及熱心民眾黃偉庭等上百位村民，也聚集在盆地水口土地公廟福俊宮、頭社橋附近，協助搜尋。
現場指揮官消防局第2大隊副大隊長蔡佩軒表示，截至入夜前，仍未找到人；天亮後將繼續搜救。
(中時)
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