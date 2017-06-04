油價走跌 中油、台塑化汽柴油降價0.6元

石油輸出國組織(OPEC)會員國及俄羅斯等非會員國協議延長減產至2018年3月，但未加碼削減配額，出現利多出盡補跌效應，加上利比亞原油產量回升至82.7萬桶/日，加重油價跌勢。中油、台塑化（6505）宣布國內各式汽、柴油價格每公升價格同步降價0.6元。

調整後，中油(5）日凌晨零時起參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.5元、95無鉛汽油每公升25.0元、98無鉛汽油每公升27.0元、超級柴油每公升21.1元。

此外，台塑化(5）日凌晨01:00開始，零售參考價為92無鉛汽油每公升23.5元，95+無鉛汽油24.9元，98無鉛汽油 27元，超級柴油則為20.8元。

中油指出，本周調價指標7D3B週均價從每桶52.44美元，下跌至49.85美元，新台幣兌美元匯率升值0.009元，國內油價依公式計算跌幅為3.97％，汽、柴油每公升應各調降0.6元。

石油輸出國組織(OPEC)最新延長減產協議令人失望，加上總統川普(Donald Trump)宣布撤出全球氣候變遷協議，恐令頁岩油產量大增，促使油價下挫至三週低。

分析師認為，未參與OPEC與非OPEC減產協議的國家，都在趁機擴大市佔率，讓市場產生全新的不確定性。OPEC的減產效率欠佳、市占率遭美國蠶食鯨吞，市場推估美國明(2018)年的原油日產量可能會增加最多150萬桶。

(工商)